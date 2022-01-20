МИД: Западные страны должны прекратить милитаризацию Украины

Военную поддержку Украине оказывают США, Великобритания и Канада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны готовят провокацию на Украине. По ее информации, военные самолеты Великобритании совершили не менее шести рейсов, доставляя вооружение на украинскую территорию. Стало известно, что в рамках этих поставок, Украина получит переносные противотанковые комплексы, которые можно использовать в городских условиях, пишут РИА Новости.

В своем заявлении Захарова рассказала о беспрецедентной помощи Украине по военной линии США, в размере $2,5 млрд, и канадских военных, которых направили на территорию Украины под предлогом защиты посольства Канады. Политик призвала западные страны остановить процесс милитаризации Украины.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы Запада в отношении России могут подтолкнуть Украину на силовое решение ситуации на Донбассе.