МИД: Ситуация в области европейской безопасности критическая

Ситуация в сфере безопасности Европы стала критической из-за США.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал критической ситуацию в сфере безопасности Европы. По его словам, ситуация достигла такого уровня опасности из-за действий США, которые, с помощью Украины, пытаются оказать силовое давление на Россию. При этом Рябков отметил, что по гарантиям безопасности Россия намерена добиваться согласия именно с Соединенными Штатами, а привлечение к решению проблемы широкого круга участинков является контрпродуктивным, передает ТАСС.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что США хотят решить украинский вопрос дипломатическим путем.