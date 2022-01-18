Стоимость нефти марки Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года

Нефтяные фьючерсы марки Brent, с продажей в марте, впервые с 2014 года торговались выше $87 за баррель.

Согласно данным Лондонской биржи на 9:51 МСК, мартовские фьючерсы нефти марки Brent выросли на 1,6% и достигли стоимости $87,87 за баррель. Это самый высокий показатель стоимости данного сорта с октября 2014 года, пишут Ведомости. А февральские нефтяные фьючерсы марки WTI показали рост на 1,3%, впервые с октября 2021 года достигнув $85,39 за баррель.

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