Столтенберг: НАТО даст письменный ответ на предложения России

НАТО даст свои предложения по вопросу контроля над вооружениями и другим важным сферам сотрудничества с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в скором времени Альянс даст письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, в готовящемся письме будут предложения НАТО по вопросу контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности военной активности, размещения ракет и другим важным темам. Столтенберг подчеркнул, что данные предложения покажут готовность Альянска к продуктивному сотрудничеству с Россией, пишут РИА Новости.

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