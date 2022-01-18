Шольц: Германия «должна» Украине из-за «Северного потока-2»

Олаф Шольц предупредил, что если Россия возобновит «агрессию» против Украины, то «это повлечет высокую цену».

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Берлин «должен» Киеву из-за энергетического проекта «Северный поток-2». Он отметил, что немецкое правительство «чувствует ответственность» за то, чтобы транзит российского газа через украинскую территорию продолжался даже после запуска второй ветки газопровода. Кроме того Шольц заверил, что Германия будет защищать Украину от военной агрессии со стороны России. В частности канцлер подчеркнул, что Берлин и дальше будет продолжать придерживаться положений совместного заявления с Вашингтоном по поводу «Северного потока-2» и безопасности Украины, в том числе энергетической.

Также Шольц предупредил Россию о том, что российская агрессия, направленная против Киева, будет иметь тяжелые последствия для Москвы. По его словам, Германия находится в тесном контакте с иностранными партнерами для выработки скоординированных действий в случае эскалации ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что Вашингтон начал сомневаться в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России, если наша страна вторгнется на украинскую территорию.