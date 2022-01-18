Глава МИД ФРГ заявила о большом количестве разногласий с Россией

Анналена Бербок указала на "пухлую папку", в которой содержатся бумаги по разногласиям с Россией.

После прошедших переговоров глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок, немецкий министр заявила, что у наших стран есть много разногласий. Она указала на "пухлую папку", в которой содержатся темы по разнагласиям с российской стороной. Тем не менее политик подчеркула, что в папке есть и достаточное количество тем, в рамках которых Германия и Россия могут прийти к договоренностям, ведь немецкая сторона заинтересована в конструктивном сотрудничестве с Россией. В частности, это касается поставок газа, пишет РБК.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на установление конструктивных взаимоотношений с Германией.