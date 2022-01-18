«Проблема Германии»: США обеспокоились неготовностью Берлина ввести жесткие санкции против России

Вашингтон начал сомневаться в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России в случае ее вторжения на Украину. В связи с этим США уже говорят о «проблеме Германии».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, связанные с Белым домом. Ситуация осложняется газопроводом «Северный поток-2». По словам депутата бундестага и предстаивтеля Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида, США «легко призывать Германию к более жесткой позиции».

«Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого», – сказал Шмид.

США обсуждают «проблему Германии» на фоне визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву. На пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Бербок заявила о «пухлой папке» разногласий с Россией. По ее словам, будущее «Северного потока-2» будет зависеть от того, будет ли Россия использовать газ в качестве энергетического оружия.