«Кто на этом нагревает руки?»: в Госдуме рассказали, что закупочная цена ПЦР-тестов составляет 150 рублей

Олег Нилов недоумевает, почему россияне вынуждены платить за экспресс-тест 1,5-2 тыс. рублей.

Депутат Государственной думы Олег Нилов, представляющий фракцию «Справедливая Россия», обратил внимание на то, что для обычных российских граждан стоимость ПЦР-тестов в 10 раз выше закупочной цены. Он отметил, что к данному вопросу нужно привлечь соответствующие органы – Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру РФ. Нилов рассказал, что закупочная стоимость экспресс-тестов составляет 120-150 рублей, однако россияне вынуждены платить за анализ 1,5-2 тыс. рублей.

«Кто на этом нагревает руки?», – спросил депутат во время заседания Госдумы.

В связи с этим Нилов призвал обратить внимание на имеющуюся проблему и привлечь к ней не только ФАС, но и прокуратуру РФ, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, почему российские власти не могут повысить заработные платы и пенсии граждан до 50 тыс. рублей и выше.