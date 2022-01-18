Депутат рассказал, почему россиянам не могут поднять зарплаты и пенсии до 50 тыс. рублей

Владимир Жириновский отметил, что в условиях отсутствия постоянной военной угрозы власти страны смогут направить средства на рост зарплат и пенсий россиян.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы рассказал, почему российские власти не могут повысить заработные платы и пенсии граждан до 50 тыс. рублей в месяц. По словам депутата, дело в том, что из-за постоянной военной угрозы правительство России вынуждено направлять денежные средства на противостояние внешним угрозам, а не на улучшение жизни россиян.

«Нужно решить главную проблему, чтобы мы не были в осажденном лагере», – уточнил он.

Жириновский отметил, что если НАТО распадется, а иностранные войска и ядерное оружие выведут с территории Европы, тогда благосостояние граждан резко возрастет: пенсии вырастут до 50 тыс. рублей и выше, а заработные платы будут находиться в районе 50-70 тыс. рублей, или даже достигнут 500 тыс. рублей, пишет URA.RU.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «НАТО стремится оккупировать Украину».