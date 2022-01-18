"Надо перевести персонал на дистанционную работу". Мишустин обратился к работодателям

В ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Мишустин попросил работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести сотрудников на дистанционную работу. По словам премьера, это необходимо сделать для того, чтобы снизить количество зараженных коронавирусной инфекцией. Речь, по словам Мишустина, идет в первую очередь о сотрудниках старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, пишут РИА Новости.

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Также Мишустин отметил, что работодатели обязаны соблюдать санитарные нормы и обеспечить сотрудникам, оставшимся на рабочих местах, безопасную рабочую обстановку.