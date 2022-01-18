«Вернуться можно будет в любой момент»: Закон о QR-кодах отправят в архив Госдумы

Законопроект о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест, массовых мероприятий и магазинов после снятия с рассмотрения Госдумы отправится в архив нижней палаты парламента.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, ранее туда же был отправлен законопроект о QR-кодах на транспорте. «Планов просить авторов отозвать законопроект из Госдумы нет», – подчеркивает издание.

При этом если законопроект не был отклонен на заседании Госдумы, а также его не отозвали авторы, то по регламенту к рассмотрению «можно вернуться в любой момент», пишет газета.

«Рабочая ситуация, действуем гибко с учетом обстоятельств», – объяснил ранее снятие законопроекта с рассмотрения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам источника «Интерфакса», в федеральном законе о QR-кодах больше нет необходимости, поскольку регионы уже сейчас могут самостоятельно вводить коды для посещения общественных мест. Этой возможностью пользуются многие субъекты федерации.