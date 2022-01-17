СМИ: Регионы России могут объявить локдауны из-за роста заболевших «омикроном»

Федерального локдауна в связи с ростом заболеваний штаммом коронавируса «омикрон» в России не будет. Однако не исключены локдауны в отдельных регионах. Они будут вводиться при критической нагрузке на систему здравоохранения.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Заболеваемость коронавирусом растет и довольно резко», – отметил один из собеседников агентства. За последние сутки в России зарегистрировали 30726 новых случаев заражения, что вдвое больше уровня прошлой недели.

В Москве заболеваемость достигла 7529 случаев. Согласно математическому моделированию, если к концу недели цифра вырастет до 10 тыс. в сутки, то через неделю мы увидим 20 тыс., отмечают источники. Однако значение будет иметь число госпитализаций – при росте до 2 тыс. в день власти Москвы готовы будут объявить локдаун. Пока же в сутки госпитализируют около 750 человек.

Резкий рост заболеваемости отмечается в Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской и ростовской областях. Первой мерой, на которую могут пойти регионы, станет продление школьных каникул. «В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки регионы смогут принять соответствующие решения», – говорит источник «Интерфакса».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что Россия может выйти на 100 тыс. заболеваний в день при неблагоприятном сценарии распространения «омикрона».