Минобороны Белоруссии: Россия и Белоруссия проведут совместные учения с 10 по 20 февраля

Военные учения "Союзная решимость-2022" пройдут по линии Союзного государства.

По информации, поступившей от представителя Министерства обороны Белоруссии, страна проведет совместные с Россией учения в период с 10 по 20 февраля. Крупные военные учения "Союзная решимость-2022" пройдут по линии Союзного государства. В рамках мероприятия военный контингент двух стран отработает поставленные задачи по борьбе с терроризмом, пресечению агрессии из-за рубежа, охране границы, пресечению поставок оружия и боеприпасов на территорию Союзного государства, а также незаконного пересечения границы боевиками и бандформированиями, сообщают РИА Новости.

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Ранее о проведении военных учений России и Белоруссии говорил белорусский лидер Александр Лукашенко.