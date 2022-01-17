Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

HNLMS Rotterdam будет наблюдать за ситуацией в регионе.

Согласно данным пресс-службы НАТО, сегодня, 17 января, военный корабль HNLMS Rotterdam, принадлежащий Нидерландам и входящий в состав военного флота НАТО, вошел в Балтийское море. В настоящее время корабль курсирует у берегов Швеции. По официальным данным военный корабль будет наблюдать за ситуацией в регионе, а также демонстрировать "солидарность с альянсом в целом", передают РИА Новости.

Тем не менее, научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон выразил мнение, что НАТО направило корабль в Балтийское море с целью обеспечения безопасности Европы, из-за наращивания российских военных у границ Украины. Также НАТО имеет целью обеспечить взаимодействие со Швецией и Финляндией в свете сложившейся ситуации.

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