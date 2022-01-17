МИД РФ: Россия будет соблюдать все действующие нормы по «Северному потоку-2»

В ведомстве считают, что запуск «Северного потока-2» станет огромным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена соблюдать все действующие нормы при сертификации энергетического проекта «Северный поток-2».

«Ее (сертификацию «Северного потока-2» – прим. ред.) надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», – уточнили в ведомстве.

Также в МИД РФ выразили надежду на то, что Европа не будет политизировать или искусственно затягивать данный процесс. Отмечается, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» станет огромным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. В ведомстве добавили, что Еврокомиссия и немецкий регулятор должны перестать искусственно затягивать процесс сертификации газопровода, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна приостановила сертификацию «Северного потока-2» из-за того, что проект не соответствует европейскому праву.