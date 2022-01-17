СМИ: Еврокомиссия и МЭА готовят атаку по «Газпрому»

В Брюсселе настаивают на том, что «Газпром» якобы искусственно завышает спрос на газ в Европе.

Интернет-издание Федеральное агентство новостей, ссылаясь на газету Politico, сообщило, что руководство Европейской комиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят совместную атаку по российской госкорпорации «Газпром». В частности, они хотят заставить компанию поменять свое поведение на рынке. Речь идет о том, что ЕК и МЭА обвиняют «Газпром» в искусственном завышении цен на газ в Европе при помощи снижения поставок голубого топлива в европейские страны. В связи с этим руководство Европейской комиссии и Международного энергетического агентства занимаются подготовкой удара по российской газовой компании в нескольких направлениях:

возбуждение в отношении «Газпрома» дела о нарушении антимонопольного законодательства;

блокирование запуска энергетического проекта «Северный поток-2».

Напомним, что официальный Брюссель настаивает на том, что российская газовая госкорпорация якобы искусственно создает дефицит газа в Европе, ограничивая поставки голубого топлива, несмотря на растущий спрос. Однако в «Газпроме» не согласны с такой точкой зрения, поскольку компания в полной мере выполняет все свои контрактные обязательства перед иностранными партнерами.