СМИ: Еврокомиссия и МЭА готовят атаку по «Газпрому»
В Брюсселе настаивают на том, что «Газпром» якобы искусственно завышает спрос на газ в Европе.
Интернет-издание Федеральное агентство новостей, ссылаясь на газету Politico, сообщило, что руководство Европейской комиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят совместную атаку по российской госкорпорации «Газпром». В частности, они хотят заставить компанию поменять свое поведение на рынке. Речь идет о том, что ЕК и МЭА обвиняют «Газпром» в искусственном завышении цен на газ в Европе при помощи снижения поставок голубого топлива в европейские страны. В связи с этим руководство Европейской комиссии и Международного энергетического агентства занимаются подготовкой удара по российской газовой компании в нескольких направлениях:
- возбуждение в отношении «Газпрома» дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- блокирование запуска энергетического проекта «Северный поток-2».
Напомним, что официальный Брюссель настаивает на том, что российская газовая госкорпорация якобы искусственно создает дефицит газа в Европе, ограничивая поставки голубого топлива, несмотря на растущий спрос. Однако в «Газпроме» не согласны с такой точкой зрения, поскольку компания в полной мере выполняет все свои контрактные обязательства перед иностранными партнерами.
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Вера, мальчик мой! По данным газпромовского ВНИИГАЗ, общие расходы на Северный поток 1 и 2 составляют 100 миллиардов долларов. По 10 миллиардов каждая морская часть, и остальное трубопровод от Ямала по территории РФ. А поскольку по высокой цене Газпром продал ноль метров кубических, потому что поставлял газ по долгосрочным контрактам, то выигрыш от высокой цены достался США. Ну, и напоследок по развороту в Азию. Экспортный максимальный потенциал "Силы Сибири" 38 миллиардов кубов, правда, с 2025 года, сейчас в районе 10. В то же время Европа выгребает от Газпрома 180-200 миллиардов кубов. Сколько еще Сил Сибири нужно построить, чтобы компенсировать потери? Да и Китай, как единственный покупатель, сразу опустит цену до плинтуса. Так что, малыш, кто-то будет счастлив, а кто-то не очень.
Анхен,давай,разрежь трубопровод на металлолом и вопрос будет исчерпан,все будут счастливы, довольны и наконец,успокоятся,тем более,что затраты на поток-2 ,Газпром уже окупил,за счёт высоких цен. А сбыт мы найдём в Азии.