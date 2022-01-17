Глава МИД ФРГ: «Северный поток-2» не соответствует праву ЕС
Сертификация российского проекта приостановлена.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия приостановила сертификацию российского газового проекта "Северный поток - 2". По ее словам, в настоящее время проект не соответствует принятому в Европейском союзе законодательству, пишет ТАСС. Также Бербок подчеркнула, что Германия, совместно со своими коллегами, примет соответствующие меры в том случае, если Россия продолжит эскалацию ситуации вокруг Украины.
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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что распространяемые Соединенными Штатами слухи о том, что Россия готовит провокацию на Донбассе, являются ложью.
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Где конкретно эскалация России на Украине? Кто это видел? Расположение войск за 400 км от границы Украины- это называется эскалацией?
Северный поток-2 рано или поздно начнет свою работу, как бы этого не хотели доброжелатели.
Пусть Анька углём,да кизяками отапливает страну, будет экологически чисто.
КС! Зачем вы даёте сообщения и скрываете отклики на них?