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Турция надеется, что границы страны останутся отрытыми для туристов из России

29.07.2021 17:21
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Турция надеется, что границы страны останутся отрытыми для туристов из России

Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал, что сейчас трудно предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса.

Старший советник турецкого лидера Мюджахит Кючюкйылмаз надеется, что границы страны останутся открытыми для российских туристов. Он пояснил, что сейчас трудно предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, однако Турция делает все возможное для поддержания нормального ритма жизни граждан и иностранных путешественников.

Также Мюджахит Кючюкйылмаз добавил, что ранее предполагалось, что процесс вакцинации от COVID-19 позволит улучшить эпидемиологическую обстановку, но из-за новых вариантов вируса, таких как «дельта» и «дельта плюс» риск возникновения очередных вспышек заболеваемости по-прежнему сохраняется. По его словам, сейчас Турция придерживается сценария, при котором границы страны останутся открытыми для иностранных туристов, отметив, что если ситуация по коронавирусу станет опасной, тогда турецкие власти будут вынуждены ужесточить эпидемиологические меры, пишет РИА Новости.

Москва и Анкара с 22 июня 2021 года возобновили регулярное авиасообщение между странами, прерванное в связи с угрозой распространения COVID-19. Тем не менее, в последнее время в Турции наблюдается увеличение числа заболевших. На этом фоне некоторые турецкие специалисты начали высказываться о возможном закрытии курортов для иностранных путешественников или усилении противокоронавирусных мер по отношению к туристам из России.

Напомним, что в Санкт-Петербурге несколько полностью привитых россиян скончались от COVID-19.

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