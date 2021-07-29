Россия и Египет возобновляют прямое авиасообщение

Авиаперевозчик планирует приступить к полетам с 9 августа.

Представитель российской авиационной компании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», сообщил, что перевозчик получил разрешение на осуществление двух регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва – Шарм-аль-Шейх и Москва – Хургада. Для обеспечения безопасности пассажиров, авиапредприятие заключило соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в египетских аэропортах. Уточняется, что авиационная компания «Россия» планирует начать полеты в курорты Египта с 9 августа 2021 года, пишет РБК.

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