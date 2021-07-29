Миронов пообещал помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19 россиянам

Сергей Миронов считает, что принуждение граждан к прививанию нарушает их права и Конституцию России.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в среду во время пресс-конференции пообещал оказать юридическую поддержку российским гражданам, которых уволили или отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекции. Он пояснил, что в стране вакцинация должна осуществляться на добровольной основе, поэтому партия готова через свои региональные центры по защите прав россиян помочь принуждаемым к иммунизации от COVID-19 жителям РФ.

Также Сергей Миронов считает, что призывать людей выходить на митинги нет необходимости, особенно в условиях пандемии коронавируса. Однако, подчеркнул политик, принуждение граждан к прививанию нарушает их права и Конституцию России. По его мнению, недопустимо обязывать россиян вакцинироваться под угрозой отстранения от работы без сохранения заработной платы.

«На что жить людям, детей кормить?», - цитирует агентство ТАСС слова Сергея Миронова.

Ранее российский депутат, высказываясь об обязательном прививании граждан, сравнил людей со скотом.