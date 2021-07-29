На Украине заявили, что страна упустила шанс «шантажировать весь мир»

Давид Арахамия считает, что в вопросе вооружения стране нужно было проявить настойчивость.

Лидер украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью каналу «Украина 24» рассказал, что страна упустила хороший шанс, который позволил бы сейчас «шантажировать весь мир». По его мнению, если бы первый президент Украины Леонид Кравчук не отказался бы от ядерного оружия, тогда с Киевом вели бы диалог иначе и давали бы «деньги на обслуживание». Давид Арахамия считает, что в вопросе вооружения стране нужно было проявить настойчивость, а именно не отказываться от ядерного потенциала, а, например, сократить расходы на его обслуживание, пишет РИА Новости.

Напомним, что в 1994 году Россия, США, Франция, Великобритания и Украина подписали Договор о нераспространении ядерного оружия.