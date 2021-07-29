От умершего 28 лет назад жителя Екатеринбурга требуют 700 тысяч рублей долга за ЖКХ

Умершему 28 лет назад жителю Екатеринбурга до сих пор приходят счета за ЖКХ, а сумма долга в них достигла 700 тыс. руб.

Об этом пишет Infox.ru со ссылкой на жильцов дома, где когда-то жил мужчина. Речь идет о доме на улице Сыромолотова, 7. Комната в четырехкомнатной квартире мужчины не была приватизирована и принадлежала муниципалитету. Скончавшийся в 1993 году в одной из больниц города, мужчина снимал комнату по соцнайму.

Однако о его смерти жильцам дома стало известно только в 2018 году. И то – после того, как они с 2007 года начали регулярно обращаться в полицию, администрацию и прокуратуру с заявлениями о пропаже соседа. При этом лишь в 2020 году суд признал, что умерший больше не вправе пользоваться комнатой.

Тем не менее на его имя приходят квитанции по ЖКХ, говорят соседи. Сумма долга достигла 700 тыс. руб., включая 340 тыс. пени. Также 3 тыс. руб. он должен за вывоз мусора. Интересно, что в счете указано – человек в комнате не живет. Министр ЖКХ Николай Смирнов сказал, что расходы за коммунальные услуги теперь несут органы местного самоуправления.