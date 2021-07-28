«Лаборатория Касперского» показала на МАКС-2021 систему, способную распознавать людей с беспилотника

Стоимость дрона с системой Kaspersky Neural Networks оценивается в 3,5-6,0 млн руб.

«Лаборатория Касперского» на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 показала систему Kaspersky Neural Networks, которая умеет распознавать различные объекты с беспилотных летательных аппаратов. Разработка может использоваться для поиска людей, животных, автомобилей и зданий в труднодоступных местах, организации безопасного движения на дорогах, оценки ущерба при проведении геодезической, картографической и кадастровой деятельности, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций, например, наводнении.

Система Kaspersky Neural Networks благодаря нейросети собирает и анализирует данные с борта беспилотника в режиме реального времени. Такая разработка может облегчить спасательные работы и применяться для выполнения различных государственных задач, сообщается в Telegram-канале авиасалона МАКС-2021.

Напоминаем, что в этом году юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоялся с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.