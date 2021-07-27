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Итоги работы МАКС-2021: Владимирская область будет использовать беспилотники для доставки грузов

27.07.2021 18:24
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Итоги работы МАКС-2021: Владимирская область будет использовать беспилотники для доставки грузов

Сейчас во Владимировской области уже успешно применяются различные беспилотные летальные аппараты.

Беспилотные авиационные системы, разработанные компанией «Аэромакс», будут использоваться во Владимирской области для мониторинга лесных пожаров, доставки грузов и решения других важных государственных задач. Соответствующее соглашение организация заключила с правительством российского региона на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Сейчас во Владимировской области уже успешно применяются различные беспилотники, которые помогают наблюдать и оценивать потенциальные зоны подтопления в период половодья и контролировать состояние лесов в пожароопасный сезон. В настоящее время правительство региона работает над расширением программы использования беспилотных летальных аппаратов, сообщается в Telegram-канале авиасалона МАКС-2021.

Напомним, что с 20 по 25 июля 2021 года в городе Жуковский Московской области прошел XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021.

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Следующий МАКС состоится в 2023 году
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