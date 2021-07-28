В «Векторе» рассказали, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году

Александр Семенов считает, что распространение коронавируса может затянуться из-за низких темпов иммунизации в мире.

Глава екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов заявил, что при сегодняшних невысоких темпах прививания, наблюдаемых в мире, пандемия коронавируса не закончится в 2022 году. Однако он отметил, что если процесс иммунизации людей будет ускорен, тогда распространение COVID-19 удастся победить намного быстрее.

Также Александр Семенов добавил, что прошлый опыт борьбы с гонконгским гриппом показал, что для полного завершения пандемического процесса необходимо 2-3 года, и, в первую очередь, сроки зависят от скорости формирования коллективного иммунитета, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Чеченская Республика стала первым российским регионом, где прививку от коронавируса сделали 100% взрослого населения.