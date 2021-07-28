Конфискованное роскошное жилье предложили продавать для пополнения бюджета

Минфин выступил с идеей продавать конфискованное роскошное жилье, чтобы на вырученные средства пополнять федеральный бюджет. Ведомство уже подготовило поправки в ч. 3 ст. 1151 Гражданского кодекса.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Что будет подпадать под определение «роскошное жилье», в документе не указано. Однако говорится, что жилые помещения, относящиеся к этой категории, конфискованные по решению суда, будут выставляться на продажу для пополнения казны. Также будут обращаться в доход государства бесхозяйственное жилье и попавшее в собственность властей в результате наследования.

Законопроект поступит в Госдуму в четвертом квартале текущего года. В пресс-службе Минфина подчеркнули, что деньги от продажи могут направляться не только в федеральный бюджет, но и в Пенсионный фонд России. Некоторые депутаты уже поддержали законопроект, но считают, что продаваться роскошное жилье должно не по заниженным ценам. В «Справедливой России» заявили, что инициатива может ударить по среднему классу и поэтому партия ее не поддерживает.