Турция и Азербайджан создадут единую «тюркскую» армию

Турция и Азербайджан усиливают сотрудничество в военной сфере и ведут переговоры о создании совместной «тюркской» армии. Сближение двух стран произошло перед войной в Нагорном Карабахе, в которой Армения потерпела поражение.

О планах создать «тюркскую» армию заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, пишет РИА Новости. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда», – напомнил Шентоп на пресс-конференции в Гяндже.

15 июня президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса. Они подписали документ в карабахском городе Шуша. В рамках уже достигнутых договоренностей Турция и Азербайджан проводят военные учения.

В Азербайджане Турция собирается открыть завод по производству беспилотников, благодаря которым Баку одержал победу в войне за Нагорный Карабах.