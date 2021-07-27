ВОЗ отказала России в «российском штамме» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения исключила из списка наблюдения штамм коронавируса АТ.1. О его обнаружении 9 июня сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. После обнаружения АТ.1 российскими учеными ВОЗ добавила его в список штаммов, которые могут представлять «риск в будущем» в связи с «генетическими изменениями». Но через семь недель не нашла «свидетельств фенотипического или эпидемиологического влияния».

На текущий момент в списке наиболее опасных штаммов коронавируса от ВОЗ всего четыре позиции: «альфа» (В.1.1.7), «бета» (В.1.351), «гама» (Р.1) и «дельта» (В.1.617.2). Также в список включены их субварианты.

Штамм «альфа», установленный в сентябре 2020 года в Великобритании, обнаружен в 180 странах, «бета» из ЮАР – в 130 странах, «гамма» из Бразилии – в 78 странах, «дельта» распространился из Индии на 124 страны.

По словам профессора кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Новосибирского госуниверситета, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, Россия запаздывает с изучением генетических особенностей циркулирующих в стране штаммов.