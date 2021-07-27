В Кремле ответили на слова Польши о «Северном потоке-2»

Дмитрий Песков отметил, что трубопровод почти завершен.

Во вторник, 27 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не понимает, почему Польша негативно относится к газовому проекту «Северный поток-2». Он пояснил, что вторая ветка трубопровода очень важна для энергетической безопасности европейских стран. Кроме того Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с тем, что именно Польша отрицательно относится к «Северному потоку-2», пишет РИА Новости.

Ранее польский заммистра иностранных дел Марчин Пшидач рассказал, что страна смогла затормозить строительство второй ветки трубопровода.