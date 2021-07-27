В Варшаве заявили, что Польше удалось затормозить строительство СП-2

В МИД Польши заявили, что страна пыталась спасти Европу от опасного проекта «Северный поток-2».

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио сообщил, что если бы не действия страны, то газовая магистраль «Северный поток-2» могла бы быть уже достроена. Также он отметил, что на протяжении нескольких лет Варшава задерживала завершение трубопровода, пытаясь спасти Европу от опасного российского проекта. По его словам, благодаря действиям Польши президент РФ Владимир Путин пока еще не оказывает давление на Украину и другие европейские страны.

«Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», - цитирует газета «Коммерсант» слова Марчина Пшидача.

Напомним, что компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство всего трубопровода в августе 2021 года.

Ранее экс-глава Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал способ, который может разрешить проблемы украинской стороны после запуска российского газопровода.