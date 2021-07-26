Власти Турции опровергли сообщения об ужесточении мер для туристов из России

В диппредставительстве заверили, что турецкая сторона успешно справляется с вызовами пандемии благодаря своевременно принятым мерам и развитой системе здравоохранения.

В посольстве Турции в Москве сообщили, что турецкие власти не собираются вводить новые ограничения или ужесточать противокоронавирусные меры в отношении российских туристов из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике. В диппредставительстве добавили, что отдельные высказывания некоторых лиц являются их личным мнением, а не официальными заявлениями правительства, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан рассказал, что власти республики могут ужесточить эпидемиологические меры для путешественников из России. Он пояснил, что это поможет остановить распространение коронавируса на территории Турции.