Привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат «коробку здоровья»

С 26 июля забрать подарок жители столицы смогут в центре иммунизации – в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 пунктах на базе поликлиник.

Жители Москвы старше 65 лет, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, получат подарочный набор «С заботой о здоровье». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она добавила, что с 26 июля забрать подарок москвичи смогут в центре иммунизации – в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 пунктах на базе поликлиник.

Анастасия Ракова отметила, что на получение «коробки здоровья» дается только месяц с момента введения второй инъекции препарата от COVID-19. Она пояснила, что данный набор является благодарностью столичных властей за ответственное отношение пожилых граждан к своему здоровью и жизни окружающих людей. Уточняется, что в «коробку здоровья» входят приборы для измерения давления и пульса, таблетница, витамины, косметика по уходу за кожей, медицинские маски и другие полезные товары.

Для получения набора «С заботой о здоровье» жителю Москвы необходимо будет предъявить паспорт и полис ОМС, сертификаты о прохождении полной вакцинации и на получение подарочной коробки (выдаются в пунктах прививания), говорится на сайте мэра столицы.

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