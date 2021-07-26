Власти заблокировали сайт Навального за «призывы к беспорядкам». Он рассказывал о коррупции властей

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры от 15 июня заблокировал сайт российского политика Алексея Навального. Ресурс отнесли к «содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях».

Об этом говорится в данных реестра Роскомнадзора. Сайт Навального navalny.com начали блокировать на территории России утром 26 июля. Сейчас ресурс практически недоступен на территории России.

Однако представители Навального посоветовали всем, кто интересуются расследования о коррупции российской власти, читать материалы об этом в мобильном приложении «Навальный» для iOS и Android.

Последний материал на сайте navalny.com был посвящен расследованию в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, новой стройке президента Владимира Путина и золотым унитазам ГИБДД.