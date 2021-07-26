Россиян за долги будут лишать загранпаспортов

Правительственная комиссия поддержала законопроект об изъятии загранпаспортов у россиян с долгами. Паспорта будут передаваться органу, который их выдал.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. По его словам, россияне-должники смогут получить свои паспорта обратно в миграционной службе, если расплатятся по долгам. «Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», – пояснил Груздев.

Также законопроект делает возможным признание загранпаспорта недействительным. Если документ будет признан таковым, его изымут. Более того, «компетентные органы» получат полномочия проводить проверки «с целью установления факта оформления и выдачи с нарушения законодательства» основного документа.

Официальная статистика по долгам выглядит печально. По данным Федеральной службы судебных приставов, в России 7 млн человек уже являются невыездными. Они должны более 30 тыс. руб. и просрочили выплаты на 90 дней.

Всего в России 18,9 млн должников. За 2020 год их число выросло на 2 млн человек. Число злостных неплатильщиков достигло 1,1 млн человек.