Песков отреагировал на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Дмитрий Песков рассказал, что работа по заключению мирного договора будет продолжаться, в том числе и на высшем уровне.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин наносит визит в те российские регионы, которые считает необходимым посетить. Также он добавил, что Москва продолжит доносить до Токио свою позицию по заключению мирного договора. Дмитрий Песков отметил, что работа по достижению соглашения будет продолжаться, в том числе и на высшем уровне. Такими словами пресс-секретарь Кремля отреагировал на ситуацию с протестом, который Япония выразила России в связи с визитом Михаила Мишустина на Курильский остров Итуруп, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» сообщал, что первый заместитель японского министра иностранных дел Такэо Мори выразил российской стороне претензии из-за поездки премьер-министра РФ на Курилы.