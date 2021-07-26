Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
26 Июля 2021 1055 1 Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл на Курильские острова и озвучил «беспрецедентный» набор мер по развитию бизнеса на этих территориях. За несколько дней до этого президент Владимир Путин анонсировал, что у России есть «беспрецедентные» предложения для Японии по совместному развитию экономики островов. Но в Токио не оценили инициативу российских властей – из-за визита Мишустина на Итуруп посла России в Японии вызвали в МИД страны для объяснений.
Мишустин на Итурупе не понравился Японии
- Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на Итуруп и озвучил ряд идей по развитию Курильских островов. «Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать», – цитирует его «Интерфакс». При этом три дня назад Путин сам «интриговал участников экономической деятельности» – у правительства есть «беспрецедентные предложения» по участию Японии в бизнесе на Курильских островах, заявил он Совету безопасности.
- Теперь Мишустин озвучил некоторые из предложений. Во-первых, правительство готово создать на островах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от налогов. Во-вторых, это создание свободной таможенной территории, которая позволит завозить «необходимое оборудование и товары».
- Особое внимание Мишустин уделил налогам: предприятия на Курилах могут быть освобождены от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю и на транспортные средства. Однако налог на доходы физических лиц сохранится. Также налоги будут действовать для финансовой посреднической деятельности, производства подакцизных товаров и вылова «ценных биоресурсов», пояснил премьер.
- Тем не менее в результате этих мер Курилы не должны стать офшором, как в 1990-е. «Внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение», – напомнил Мишустин. Он отметил, что Москва рассчитывает на интерес Японии к таким предложениям. «Это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами», – обратился он к местным чиновникам.
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- Главным адресатом этих предложений была Япония. Но в Токио заявили протест по поводу самого визита Мишустина на Итуруп, сообщает агентство «Киодо». Посла России в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД страны для объяснений. Токио не признает принадлежность Южных Курильских островов России. Премьер-министр России совершил визит на острова впервые с 2019 года. Тогда на Курилы ездил бывший премьер Дмитрий Медведев.
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Медведев скорее всего остается главным, закулисным и единственным, кто реально и управляет страной.