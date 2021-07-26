Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио 1055 1 Политика

Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл на Курильские острова и озвучил «беспрецедентный» набор мер по развитию бизнеса на этих территориях. За несколько дней до этого президент Владимир Путин анонсировал, что у России есть «беспрецедентные» предложения для Японии по совместному развитию экономики островов. Но в Токио не оценили инициативу российских властей – из-за визита Мишустина на Итуруп посла России в Японии вызвали в МИД страны для объяснений.