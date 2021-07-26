Путин наградил Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством». Он зарабатывает на платежах за ЖКХ
Президент Владимир Путин наградил своего близкого друга, предпринимателя Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Ковальчук – основной акционер банка «Россия». Как писали СМИ, он получает миллиарды на платежах россиян за ЖКХ.
О присвоении ордена говорится на портале правовой информации. В документе Ковальчук назван «общественным деятелем». Награду он получил за «социально значимые проекты» в Крыму. Какие – не называется.
Путин познакомился с Ковальчуком в 1990-е в Петербурге, где последний занимал пост вице-президента Ассоциации совместных предприятий города. По данным The Bell, в 2014 году, когда Путин присоединил Крым, Ковальчук получил под свой контроль десятки предприятий на полуострове, в том числе крупнейшую страховую компания, судоремонтный завод и аэропорт в Симферополе.
Как писали «Открытые медиа», помимо этого Ковальчук зарабатывает миллиарды на платежных квитанциях россиян за ЖКХ.
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