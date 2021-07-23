ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
23 ИЮЛ, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 ИЮЛ, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается

23.07.2021 15:37
Комментарии
Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается

Михаил Мурашко сообщил, что специалисты ищут решение, которое даст более длительную защиту от COVID-19.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание» заявил, что в России продолжается работа над созданием препаратов против коронавирусной инфекции. Он пояснил, что специалисты ищут решение, которое даст более длительную защиту от COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что сейчас в РФ зарегистрированы четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что люди могут заразиться COVID-19 через сплит-системы.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки

Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки
Экономика 1

Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста

Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
События и факты 1

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
Экономика

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
Политика 1

Узнай, страна!

В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

«Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС

«Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС

Новости дня

16:40 Новейший беспилотник ZALA VTOL представили на МАКС-2021 Новейший беспилотник ZALA VTOL представили на МАКС-2021
Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19
Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19
16:09 Карты «Мир» с 2022 года начнут принимать банки и магазины Белоруссии Карты «Мир» с 2022 года начнут принимать банки и магазины Белоруссии
15:03 Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей» Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей»
14:51 Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год
13:56 Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5% Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5%
13:34 Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой
Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки
Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки
13:07 Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2» Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2»

Узнай, страна!

20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
22 ИЮЛ, 23:24 В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
22 ИЮЛ, 22:53 В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
22 ИЮЛ, 16:59 В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
22 ИЮЛ, 10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter