Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается

Михаил Мурашко сообщил, что специалисты ищут решение, которое даст более длительную защиту от COVID-19.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание» заявил, что в России продолжается работа над созданием препаратов против коронавирусной инфекции. Он пояснил, что специалисты ищут решение, которое даст более длительную защиту от COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что сейчас в РФ зарегистрированы четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что люди могут заразиться COVID-19 через сплит-системы.