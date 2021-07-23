Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей»

Статья обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова пропала с сайта «Ведомостей» после DDoS-атаки. В Кремле перед этим пообещали прочитать этот текст.

Об этом сообщают «Открытые медиа». Статья была посвящена конвейеру дел о шпионаже и госизмене. Она все еще доступна в кэше Google. Перед исчезновением статьи пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что включил текст Сафронова «в дайджест для чиновников» и сотрудников администрации. По словам главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, дайджест также получает президент Владимир Путин.

В «Ведомостях» пропажу текста объяснили DDoS-атакой. «Речь не о конкретном каком-то материале, у нас технический сбой», – сказали в газете.

Статья Сафронова вышла под заголовком «Шпионов делать из этих людей». В ней он рассказал о проблемах следствия в делах о шпионаже и госизмене и описал «портрет среднего обвиняемого по делам о шпионаже».

В год по «шпионским статьям» обвиняют «где-то до 10 человек», а в разработке находятся 50-70 человек. «Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты – чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый», – пишет Сафронов. Можно быть мужчиной или женщиной, в возрасте 50 лет или больше, с высшим образованием или доступном к гостайне либо без, контактирующим с иностранцами в частном порядке либо по работе.

В действительности, пишет Сафронов, настоящих шпионов в России не очень много, но «система требует все новых и новых дел». Сафронов пообещал не идти на сделку со следствием и не оговаривать себя. Вину он не признает.