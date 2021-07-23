Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год

Регулятор считает, что по итогам 2021 года инфляционный уровень будет составлять 5,7-6,2%.Регулятор считает, что по итогам 2021 года инфляционный уровень будет составлять 5,7-6,2%.

В пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров сообщается, что регулятор повысил прогноз инфляции на 2021 год. Таким образом, по итогам текущего года инфляционный уровень будет составлять 5,7-6,2% (ранее 4,7-5,2%). В следующем году инфляция будет находиться в районе 4-4,5% (ранее 4%), а в 2023 году – вблизи 4%, пишет «Интерфакс».

Напомним, что сегодня, 23 июля, Банк России принял решение увеличить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 6,5% годовых.