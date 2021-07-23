Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5%

Банк России впервые с 2014 года поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – с 5,5% до 6,5%. Решение было принято на плановом заседании совета директоров банка 23 июля.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Центробанка. Свое решение регулятор обосновал тем, что вклад в инфляцию со стороны «устойчивых факторов» возрос в связи с «более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска». Другими словами, спрос россиян на товары вырос, а предложение осталось на низком уровне, что и провоцирует рост цен.

Это породило высокие инфляционные ожидания у россиян и «сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных», что может привести к дальнейшему росту цен, отмечает регулятор.

Также ЦБ довольно резко изменил свой прогноз по инфляции в 2021 году – с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%. К 4-4,5% инфляция вернется только в 2022 году. При этом экономика вырастет на 4-4,5% в текущем году. По мнению экспертов ЦБ, во втором квартале экономика уже достигла докризисного уровня.

Повышение ставки до 6,5% все равно оставляет денежно-кредитные условия в России мягкими, считают в ЦБ. Решение о повышении «позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования».

Следующее заседание по ставке пройдет 10 сентября. На нем ЦБ оставил для себя возможность для дальнейшего повышения.