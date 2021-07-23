Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой

Дмитрий Песков напомнил, что компания «Газпром» готова продолжать поставки российского газа в Европу через Украину после 2024 года.

В пятницу, 23 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по увеличению транзита российского газа через украинскую территорию могут носить только коммерческий характер, поэтому в данном процессе не могут участвовать представители власти.

Кроме того Дмитрий Песков напомнил, что глава компании «Газпром» Алексей Миллер подтвердил готовность продолжать поставки российского голубого топлива в Европу через Украину после 2024 года, но при условии целесообразности с экономической точки зрения и нормального рабочего состояния украинской ГТС. Такими словами представитель ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет RT.

Ранее в МИД России сообщили, что транзит российского газа через украинскую территорию будет зависеть от европейского спроса на топливо.