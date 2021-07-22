В МИД РФ озвучили условие для транзита российского газа через Украину

Александр Грушко подчеркнул, что транзит газа через украинскую территорию будет зависеть от европейского спроса.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко озвучил условие для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года. По его словам, во многом это будет зависеть от европейского спроса на отечественное сырье. Александр Грушко пояснил, что если для поставок газа из РФ в Европу понадобится задействовать украинскую газотранспортную систему, то наша страна не будет выступать против этого, пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что Германия усомнилась в том, что Россия будет использовать свои энергоресурсы в качестве инструмента давления на другие государства.