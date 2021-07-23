Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года

Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Расходы на нее должны быть включены в федеральный бюджет. Президента Владимира Путина просят об этом почти год.

Об этом РИА Новости рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В состав комиссии входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей, а также члены правительства.

Вопросом индексации занимаются глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. В частности, они изыскивают финансовое обеспечение индексации пенсий. При этом источник подчеркивает – окончательно вопрос не решен.

Лидеры фракций Госдумы на встрече с Владимиром Путиным в октябре 2020 года поднимали вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Путин заверил, что он дал поручение правительству Михаила Мишустина «проработать в этом направлении». Но позднее Минфин выступил против индексации.

Путин вернулся к теме в январе 2021 года. Правительство подготовило доклад для главы государства. Он был передан Путину 1 февраля, но его подробности не разглашались. После этого ничего не изменилось. Однако Госдума в начале весны отклонила три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам. В июне о решении этого вопроса Путина попросил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничен по баллам для работающих пенсионеров», – сказал Шмаков Путину.