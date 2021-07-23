Последнее предупреждение нефтяникам: Власти запретят экспорт бензина, если рост цен не прекратится

Правительство введет запрет на экспорт бензина уже на следующей неделе, если нефтяные компании не умерят аппетиты и не остановят рост цен на топливо. Власти требуют снизить рост стоимости в оптовом звене.

Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, сообщается на сайте ведомства. Правительство согласилось увеличить выплаты нефтяным компаниям за сдерживание цены на автомобильное топливо. С марта по июнь нефтяники получили из бюджета 256,2 млрд руб. Однако главное требование – удержание цен на стабильном уровне – компании систематически нарушали.

В итоге с начала года в оптовом звене Аи-95 подорожал на 23%, до 60 тыс. руб. за тонну, а Аи-92 на 24%, до 57 тыс. руб. за тонну. Это абсолютные рекорды стоимости для российского рынка.

Шульгинов предупредил, что если цены в опте останутся на таком же уровне, то на следующей неделе будет введен запрет на экспорт бензина. «Также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличение биржевых нормативов до 15%», – заявил министр.

До этого глава правительства Михаил Мишустин, объясняя рост цен на продукты питания, назвал главной причиной жадность производителей.