Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут
6 Июля 2021 19 0 Экономика
Правительство с марта по июнь выплатило нефтяным компания 256,2 млрд руб., чтобы остановить рост цен на бензин. Однако биржевые цены не обратили на это внимания и продолжили рост – с декабря по июнь бензин в оптовом звене подорожал на 22%. В рознице это отразилось пока не полностью: Аи-92 подорожал на 2,01 руб. с начала года, а Аи-95 – на 1,96 руб. Власти надеются за счет увеличения выплат нефтяникам все же добиться стабилизации цен.
Выплаты растут, эффекта не наблюдается
- Демпферный механизм, призванный стабилизировать цены на бензин в России, обеспечил нефтяникам рекордные выплаты из бюджета – с марта по июнь правительство заплатило нефтяным компаниям 256,2 млрд руб., чтобы они держали цены стабильными. Однако введенный в 2018 году механизм перестал работать, пишет Finanz.
- В июне из казны ушло еще 100 млрд руб. в пользу нефтяников, из которых 51,2 млрд руб. были выплатами по демпферу, а 46,8 млрд – по обратному акцизу. Таким образом, с начала года власти заплатили дополнительно 125,1 млрд руб. (должны были 131,1 млрд) нефтяным компаниям за сохранение цен на топливо.
- В частности, выплаты по демпферу подразумевают: если бензин стоит дороже на внешних рынках, то бюджет платит нефтяникам разницу между внешними и внутренними ценами, а если наоборот, то нефтяники платят в бюджет за высокие цены на внутреннем рынке. В 2020 году из-за низких цен на внешних рынках и высоких в России нефтяники перечислили в казну 356 млрд руб. Почти все эти деньги пришлось отдать к середине текущего года, чтобы цены в России не росли.
- Однако они растут: с декабря по июнь на бирже бензин стал дороже на 22%. В рознице подорожание пока не сказалось полностью: Аи-92 подорожал на 2,01 руб., а Аи-95 – на 1,96 руб. Правительство экстренно поменяло формулу демпфера и согласилось увеличить выплаты нефтяникам. В результате нефтяники могут рассчитывать на дополнительные 350 млрд руб. в 2021-23 годах. Законопроект, утверждающий выплаты, приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
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- Показательно, что правительство сначала попыталось заставить нефтяников снизить цены на бензин, угрожая запретом на экспорт и заморозкой цен на бензин. Но главы нефтяных компаний встретились с вице-премьером Александром Новаком и договорились, что никаких резких мер власти предпринимать не будут. Они просто подождут, когда нефтяники получат больше выплат по демпферу.
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