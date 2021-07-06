Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут 19 0 Экономика

Правительство с марта по июнь выплатило нефтяным компания 256,2 млрд руб., чтобы остановить рост цен на бензин. Однако биржевые цены не обратили на это внимания и продолжили рост – с декабря по июнь бензин в оптовом звене подорожал на 22%. В рознице это отразилось пока не полностью: Аи-92 подорожал на 2,01 руб. с начала года, а Аи-95 – на 1,96 руб. Власти надеются за счет увеличения выплат нефтяникам все же добиться стабилизации цен.