В Минпромторге РФ подтвердили рост цен на одежду и обувь

Ведомство постоянно отслеживает ситуацию с ростом цен и возможные факторы риска.

Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что стоимость коллекции одежды и обуви осенне-зимнего сезона действительно может повыситься, однако рост цен не выйдет за средние значения ежегодного коридора. В ведомстве отметили, что это связано с увеличением затрат на перевозку товаров и подорожанием сырья, используемого для производства непродовольственной продукции.

В Минпромторге добавили, что данный рост вряд ли существенно отразится на кошелках россиян, поскольку магазины довольно часто проводят распродажи и предоставляют покупателям различные скидки, пишет «Российская газета».

Ранее газета РБК, ссылаясь на продавцов, предупредила российских граждан о росте цен на одежду и обувь на 10-15% из-за увеличения расходов на перевозку товаров и сырье.