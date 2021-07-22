Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить 310 3 Экономика

Продавцы одежды и обуви готовятся повысить цены на коллекцию осенне-зимнего сезона. Подорожание может составить от 10% до 15%. Переписывать ценники магазины вынуждает ослабление российской валюты (последние полгода рубль стабильно держится в коридоре 70-75 руб. за доллар) и расходы на логистику. Между тем последний опрос NielsenIQ показал, что почти 70% россиян экономят на покупке новой одежды, а опрос ЦБ, что 38% не могут себе их позволить.