ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ИЮЛ, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ИЮЛ, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить

22 Июля 2021 310 3 Экономика
Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить

Продавцы одежды и обуви готовятся повысить цены на коллекцию осенне-зимнего сезона. Подорожание может составить от 10% до 15%. Переписывать ценники магазины вынуждает ослабление российской валюты (последние полгода рубль стабильно держится в коридоре 70-75 руб. за доллар) и расходы на логистику. Между тем последний опрос NielsenIQ показал, что почти 70% россиян экономят на покупке новой одежды, а опрос ЦБ, что 38% не могут себе их позволить.

Одеться станет еще дороже

  • Коллекции одежды и обуви осенне-зимнего сезона подорожают минимум на 10-15%, пишет РБК со ссылкой на продавцов. Россияне могут не заметить роста цен непосредственно осенью, однако к началу 2022 года цены увеличатся на 18-20% и это ощутят все потребители.
  • Главная причина подорожания – расходы на доставку контейнеров из Азии. Китай с начала пандемии потребовал доставлять весь импорт в страну строго в контейнерах, что привело к резкому росту цены на сами контейнеры и их перевозку. До пандемии доставка контейнера обходилась в 3 тыс. долларов, а сейчас – в 10 тыс. При этом доставка дешевых товаров или габаритных обходится дороже.
  • Выросла на 35% и стоимость основного сырья для одежды – хлопка. Подорожала и «химия» – синтетические материалы из нефтепродуктов. Более того, продавцы говорят об ослаблении рубля, хотя российская валюта последние полгода показывает стабильность в коридоре 70-75 руб. за доллар. И, наконец, последний пункт, ведущий к подорожанию, – инвестиции в открытие новых магазинов.
  • «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», – заявил Андрей Павлов, основатель Zenden Group, владеющей маркой Zenden и магазинами Thomas Munz и Mascotte. По данным Росстата, в рознице одежда и обувь с начала года подорожали в среднем на 4-5%. Больше всего подорожали детские трусы – на 8% (до 137 руб. за штуку), а также перчатки из натуральной кожи – на 7% (до 1,9 тыс. руб.).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Между тем, согласно опросу компании NielsenIQ, 67% россиян экономят на одежде. Больше жители России экономят только на развлечениях и отдыхе – 68%. Вместе с тем опросы ЦБ показывают, что 38% россиян тратят все или почти все деньги на еду: 10% не хватает средств даже на питание, а 28% после покупки еды не могут позволить себе еще и одежду.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
К
13:07 0 0
Константин:

И кого они предупредили когда во всех ТЦ народу нет и продаж нет...пусть и дальше понимают цены..клоуны))

И
12:13 0 0
И.И..:

одежды у каждого столько, что складывать некуда. проблемы с обувью-низкое качество производителей, рассчитанное на носку двух сезонов. качество вещей сделанных лет 15 назад не идет ни в какое сравнение с тряпками, которые выпускают сегодня.

В
11:55 0 0
Виктор :

все растет кроме зарплат и пенсий , как выжить среднестатистическому россиянину ?!

Статьи

«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России

«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
Экономика 1

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
Экономика 2

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
Экономика 5

Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин

Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин
Экономика 4

Узнай, страна!

Второй день работы МАКС

Второй день работы МАКС

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

Новости дня

13:06 В Минпромторге РФ подтвердили рост цен на одежду и обувь В Минпромторге РФ подтвердили рост цен на одежду и обувь
«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
12:46 Зарплаты строителей в Москве и Петербурге беспрецедентно выросли Зарплаты строителей в Москве и Петербурге беспрецедентно выросли
12:26 «Нафтогаз» потребовал принять Украину в НАТО из-за проекта «Северный поток-2» «Нафтогаз» потребовал принять Украину в НАТО из-за проекта «Северный поток-2»
11:55 В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года
11:19 «Заботой» объяснили отсутствие холодильников в номерах российских спортсменов на Олимпиаде «Заботой» объяснили отсутствие холодильников в номерах российских спортсменов на Олимпиаде
11:16 США и Германия заключили соглашение по проекту «Северный поток-2» США и Германия заключили соглашение по проекту «Северный поток-2»
Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о браке и детях
Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о браке и детях
09:44 Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений

Узнай, страна!

10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
21 ИЮЛ, 20:41 Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС
21 ИЮЛ, 10:29 В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников
21 ИЮЛ, 09:29 Первый день работы МАКС Первый день работы МАКС
Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
21 ИЮЛ, 08:03 В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати
20 ИЮЛ, 23:50 В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей
20 ИЮЛ, 16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
20 ИЮЛ, 15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter