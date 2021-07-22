Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
22 Июля 2021 310 3 Экономика
Продавцы одежды и обуви готовятся повысить цены на коллекцию осенне-зимнего сезона. Подорожание может составить от 10% до 15%. Переписывать ценники магазины вынуждает ослабление российской валюты (последние полгода рубль стабильно держится в коридоре 70-75 руб. за доллар) и расходы на логистику. Между тем последний опрос NielsenIQ показал, что почти 70% россиян экономят на покупке новой одежды, а опрос ЦБ, что 38% не могут себе их позволить.
Одеться станет еще дороже
- Коллекции одежды и обуви осенне-зимнего сезона подорожают минимум на 10-15%, пишет РБК со ссылкой на продавцов. Россияне могут не заметить роста цен непосредственно осенью, однако к началу 2022 года цены увеличатся на 18-20% и это ощутят все потребители.
- Главная причина подорожания – расходы на доставку контейнеров из Азии. Китай с начала пандемии потребовал доставлять весь импорт в страну строго в контейнерах, что привело к резкому росту цены на сами контейнеры и их перевозку. До пандемии доставка контейнера обходилась в 3 тыс. долларов, а сейчас – в 10 тыс. При этом доставка дешевых товаров или габаритных обходится дороже.
- Выросла на 35% и стоимость основного сырья для одежды – хлопка. Подорожала и «химия» – синтетические материалы из нефтепродуктов. Более того, продавцы говорят об ослаблении рубля, хотя российская валюта последние полгода показывает стабильность в коридоре 70-75 руб. за доллар. И, наконец, последний пункт, ведущий к подорожанию, – инвестиции в открытие новых магазинов.
- «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», – заявил Андрей Павлов, основатель Zenden Group, владеющей маркой Zenden и магазинами Thomas Munz и Mascotte. По данным Росстата, в рознице одежда и обувь с начала года подорожали в среднем на 4-5%. Больше всего подорожали детские трусы – на 8% (до 137 руб. за штуку), а также перчатки из натуральной кожи – на 7% (до 1,9 тыс. руб.).
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Между тем, согласно опросу компании NielsenIQ, 67% россиян экономят на одежде. Больше жители России экономят только на развлечениях и отдыхе – 68%. Вместе с тем опросы ЦБ показывают, что 38% россиян тратят все или почти все деньги на еду: 10% не хватает средств даже на питание, а 28% после покупки еды не могут позволить себе еще и одежду.
Написать комментарий
И кого они предупредили когда во всех ТЦ народу нет и продаж нет...пусть и дальше понимают цены..клоуны))
одежды у каждого столько, что складывать некуда. проблемы с обувью-низкое качество производителей, рассчитанное на носку двух сезонов. качество вещей сделанных лет 15 назад не идет ни в какое сравнение с тряпками, которые выпускают сегодня.
все растет кроме зарплат и пенсий , как выжить среднестатистическому россиянину ?!