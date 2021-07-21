Миронов: российским компаниям должно быть «стыдно» за свое поведение

Сергей Миронов осудил крупные организации за отказ работать в Крыму.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов раскритиковал крупные российские предприятия за то, что они отказываются работать на территории Крымского полуострова из-за угрозы западных санкций. По его словам, организациям ложно быть «стыдно» за такое поведение.

Также он призвал российские предприятия открывать свои филиалы в Крыму. Политик добавил, что, скорее всего, в ближайшее время власти примут решение о привлечении на полуостров крупных компаний, несмотря возможное введение ограничительных мер.

«Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жесткое, либо рыночное», - считает Сергей Миронов.

Кроме того он напомнил, что на территории Республики Крым предлагалось создать оффшорную зону, в которой российский и иностранный бизнес могут работать анонимно, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что крымские власти готовы полностью закрыть полуостров для туристов из-за коронавирусной инфекции.