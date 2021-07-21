В Турции опровергли сообщения о закрытии границ из-за коронавируса

В дипмиссии заявили, что турецкие власти не делали заявлений о возможном закрытии страны для путешественников из-за индийского штамма COVID-19.

Посольство Турции в Российской Федерации сообщило, что публикации СМИ о возможном закрытии турецких границ для иностранных туристов из-за угрозы распространения нового «дельта»-штамма коронавирусной инфекции не соответствуют действительности. В дипмиссии добавили, что власти республики не делали подобных заявлений, пишет «Интерфакс».

Ранее турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире ТК CNNTurk рассказал, что Турция может закрыть границы для иностранных путешественников из-за индийского штамма COVID-19.